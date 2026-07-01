La ola de frío que afecta a buena parte del país continúa haciendo sentir sus efectos en Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por temperaturas extremas para doce departamentos de la provincia, donde se prevén jornadas con registros térmicos que podrían representar un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.

Según informó el área de Defensa Civil, los departamentos alcanzados por la advertencia son Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Uruguay, Tala, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria e Islas del Ibicuy, donde las bajas temperaturas persistirán durante los próximos días.

Aunque el alerta es de nivel amarillo, las autoridades recuerdan que las condiciones pueden afectar principalmente a niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas que padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, por lo que recomiendan adoptar medidas preventivas.

Recomendaciones para afrontar el frío

Desde Defensa Civil aconsejan evitar la exposición prolongada al aire libre y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana que permitan conservar mejor el calor corporal.

También recomiendan mantenerse en movimiento para generar temperatura corporal, calefaccionar los ambientes de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura al ingresar o salir de lugares cerrados.

Otra de las recomendaciones es mantenerse bien hidratado, incluso cuando la sensación de sed disminuye durante el invierno, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que favorecen la pérdida de calor del organismo.

En caso de presentar síntomas asociados al frío o malestar físico, se aconseja no automedicarse y concurrir al centro de salud más cercano para recibir atención médica.

Además, quienes se encuentren bajo tratamiento por enfermedades crónicas deben continuar con la medicación indicada y mantener actualizado su plan de atención.

Finalmente, las autoridades recuerdan la importancia de no fumar en ambientes cerrados, especialmente cuando conviven niños o personas con problemas respiratorios, y de prestar especial atención a quienes integran los grupos de mayor riesgo.