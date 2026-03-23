Según informó Defensa Civil, el Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes una alerta naranja por tormentas intensas que afectará a los departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador. En tanto, el resto de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla.

De acuerdo al reporte oficial, la alerta naranja implica la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas. Se prevé que los fenómenos estén acompañados por precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h. Además, se estiman acumulados de precipitación entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar estos valores de forma puntual.

Por su parte, la alerta amarilla vigente para el resto del territorio provincial indica la presencia de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones también podrían incluir abundante caída de agua en cortos lapsos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. En este caso, se esperan acumulados de entre 40 y 80 milímetros, con posibles superaciones puntuales.

Recomendaciones ante el temporal

Frente a este escenario meteorológico, las autoridades instan a la población a extremar las precauciones y adoptar medidas preventivas para evitar riesgos:

Asegurar objetos en balcones y terrazas, como macetas, muebles de jardín y tendederos, para evitar que sean desplazados por el viento.

Evitar la circulación innecesaria y no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

No sacar la basura, con el fin de prevenir obstrucciones en sumideros y desagües que puedan generar anegamientos.

En caso de conducir, hacerlo con luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado y evitar transitar por zonas inundadas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.