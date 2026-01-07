El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas que afectará a distintos puntos de la provincia de Entre Ríos durante las próximas 48 horas, según lo informado en su último reporte oficial.

De acuerdo al pronóstico, el área será impactada por tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas, que podrán estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

Este jueves habrá alerta naranja por tormentas para Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay y La Paz. Por otra parte, la alerta amarilla alcanzaría a los departamentos Villaguay y Gualeguay. En este caso, sería desde la tarde y hasta la noche.

El organismo meteorológico anticipó además que los valores de lluvia acumulada oscilarán entre los 50 y 100 milímetros, con la posibilidad de que dichos registros sean superados de manera puntual en algunas zonas, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones en áreas urbanas y rurales.

El viernes, la alerta naranja se ampliará: además de Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay, se abarcará a otros cinco departamentos entrerrianos: Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia. Por la alerta amarilla, también abarca al resto de la provincia: sería no solo a Victoria y Gualeguay, sino también a Gualeguaychú, Colón, Islas, Tala y Uruguay.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población extremar las medidas de prevención, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no permanecer al aire libre durante la actividad eléctrica.