El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas que alcanzan a Crespo y gran parte de la región para este jueves 6 de agosto, ante la previsión de un importante deterioro de las condiciones meteorológicas.

La información fue difundida por Bomberos Voluntarios de Crespo, quienes instaron a la comunidad a mantenerse informada y adoptar medidas preventivas durante la vigencia de los avisos.

Alerta naranja por tormentas fuertes

Durante la mañana y parte de la tarde se encuentra vigente una alerta naranja por tormentas, que anticipa fenómenos de variada intensidad, algunos con características localmente severas.

Según el SMN, las tormentas podrían estar acompañadas por:

Lluvias intensas.

Caída de granizo.

Fuerte actividad eléctrica.

Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h .

. Precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, con registros superiores en sectores puntuales.

Las autoridades no descartan que algunas tormentas presenten una rápida evolución y generen anegamientos temporarios en zonas urbanas.

También rige una alerta amarilla por vientos

Además del alerta por tormentas, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por vientos para la región.

Se prevé el ingreso de vientos del sector sur con velocidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 80 km/h.

Esta situación podría provocar caída de ramas, dificultades para la circulación y voladuras de objetos que no se encuentren correctamente asegurados.

Recomendaciones para la población

Desde Bomberos Voluntarios de Crespo recomendaron extremar las medidas de prevención y seguir la evolución del pronóstico a través de los canales oficiales.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas.

No permanecer debajo de árboles o estructuras inestables.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantener limpios desagües y canaletas para favorecer el escurrimiento del agua.

Seguir las actualizaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y los organismos de Protección Civil.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia, es fundamental comunicarse de inmediato con los servicios de respuesta correspondientes.