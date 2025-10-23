Defensa Civil
Alerta Naranja por tormentas fuertes en la región: recomiendan extremar precauciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Naranja por tormentas fuertes o localmente severas que afectarán a nuestra región durante el día viernes.
De acuerdo con el organismo, se prevé un fenómeno de intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h. Además, se estiman precipitaciones acumuladas entre 70 y 100 milímetros, pudiendo superarse estos valores de manera puntual.
Ante esta situación, se solicita a la población tomar medidas preventivas para minimizar riesgos. Las recomendaciones incluyen:
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Evitar circular o permanecer al aire libre durante la tormenta.
- No refugiarse bajo árboles ni postes.
- Desconectar artefactos eléctricos en caso de ser posible.
Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Centenario de Crespo informaron que se mantienen en estado de alerta y a disposición ante cualquier emergencia que pueda producirse.
En caso de urgencias, recuerdan que la comunidad puede comunicarse al teléfono 100.