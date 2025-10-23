De acuerdo con el organismo, se prevé un fenómeno de intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h. Además, se estiman precipitaciones acumuladas entre 70 y 100 milímetros, pudiendo superarse estos valores de manera puntual.

Ante esta situación, se solicita a la población tomar medidas preventivas para minimizar riesgos. Las recomendaciones incluyen:

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar circular o permanecer al aire libre durante la tormenta.

No refugiarse bajo árboles ni postes.

Desconectar artefactos eléctricos en caso de ser posible.

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Centenario de Crespo informaron que se mantienen en estado de alerta y a disposición ante cualquier emergencia que pueda producirse.

En caso de urgencias, recuerdan que la comunidad puede comunicarse al teléfono 100.