De acuerdo al informe oficial, las tormentas podrían ser localmente intensas y presentar una importante acumulación de precipitaciones en cortos períodos de tiempo. Entre los principales fenómenos previstos se encuentran lluvias abundantes, riesgo de anegamientos temporarios y actividad eléctrica asociada.

El SMN estima valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 80 y 110 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual en algunas zonas.

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las medidas de prevención, evitar circular si no es estrictamente necesario y mantenerse informada a través de los canales oficiales y comunicados de los organismos de emergencia.

Desde Bomberos Voluntarios de Crespo señalaron además que el cuerpo activo se mantiene en estado de alerta permanente para responder ante cualquier eventualidad que pudiera surgir como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas.