De acuerdo al parte oficial, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas, que podrían desarrollarse con importante intensidad en cortos períodos de tiempo.

Entre los fenómenos previstos se destacan la abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 60 y 90 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual en algunas zonas.

Ante este escenario, desde los cuerpos de emergencia recomiendan a la población tomar precauciones, evitar circular durante las tormentas más intensas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, por lo que se solicita extremar cuidados y atender a las indicaciones de las autoridades.