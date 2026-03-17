Clima
Alerta naranja por tormentas a corto plazo en la región: advierten sobre fuertes fenómenos meteorológicos
Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas a corto plazo (ACP), basada en detecciones realizadas mediante radares meteorológicos.
La advertencia alcanza a varias zonas de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, donde se prevén fenómenos intensos, con lluvias fuertes, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Zonas afectadas
En la provincia de Santa Fe, la alerta comprende los departamentos:
- Garay
- Iriondo
- La Capital
- Las Colonias
- San Jerónimo
- San Lorenzo
Mientras que en Entre Ríos, las áreas alcanzadas son:
- Diamante
- Nogoyá
- Paraná
- Victoria
Recomendaciones y medidas de protección
Ante este escenario, desde Bomberos Voluntarios se difundieron una serie de medidas preventivas para minimizar riesgos:
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Mantener puertas y ventanas cerradas y alejarse de ellas.
- No refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes.
- Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos.
- Desconectar electrodomésticos y cortar la energía si ingresa agua al domicilio.
- Evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y no utilizar teléfonos con cable.
- Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
Las autoridades recordaron la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales y actuar con precaución ante la evolución de las condiciones climáticas.