Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas a corto plazo (ACP), basada en detecciones realizadas mediante radares meteorológicos.

La advertencia alcanza a varias zonas de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, donde se prevén fenómenos intensos, con lluvias fuertes, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Zonas afectadas

En la provincia de Santa Fe, la alerta comprende los departamentos:

Garay

Iriondo

La Capital

Las Colonias

San Jerónimo

San Lorenzo

Mientras que en Entre Ríos, las áreas alcanzadas son:

Diamante

Nogoyá

Paraná

Victoria

Recomendaciones y medidas de protección

Ante este escenario, desde Bomberos Voluntarios se difundieron una serie de medidas preventivas para minimizar riesgos:

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Mantener puertas y ventanas cerradas y alejarse de ellas. No refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes. Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. Desconectar electrodomésticos y cortar la energía si ingresa agua al domicilio. Evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas. Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y no utilizar teléfonos con cable. Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado. No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de descargas eléctricas.

Las autoridades recordaron la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales y actuar con precaución ante la evolución de las condiciones climáticas.