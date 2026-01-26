Verano en Entre Ríos
Alerta naranja por altas temperaturas para el inicio de la semana en varios departamentos de la provincia
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por altas temperaturas para el comienzo de la semana en los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. En tanto, el resto del territorio provincial permanece bajo alerta amarilla.
Según se indicó, este tipo de alerta implica un riesgo moderado a alto para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Las altas temperaturas pueden generar golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones si no se toman las medidas preventivas adecuadas.
Desde Defensa Civil remarcaron que las recomendaciones vigentes son las establecidas por el Ministerio de Salud, y subrayaron la importancia de extremar los cuidados durante los días con temperaturas elevadas. El nivel de alerta naranja advierte que el calor puede resultar peligroso, en particular para:
- Niños y niñas
- Personas mayores
- Personas con enfermedades crónicas
- Personas expuestas al sol o que realizan actividades físicas intensas
Recomendaciones importantes ante el alerta por calor
- Mantenerse bien hidratado durante todo el día, aun sin sensación de sed.
- Evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 17 horas.
- Usar ropa liviana, de colores claros, y protegerse con gorra o sombrero.
- Permanecer en lugares frescos, ventilados o con sombra.
- No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.
- Extremar las medidas de prevención para evitar incendios forestales o de pastizales.