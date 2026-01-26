Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por altas temperaturas para el comienzo de la semana en los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. En tanto, el resto del territorio provincial permanece bajo alerta amarilla.

Según se indicó, este tipo de alerta implica un riesgo moderado a alto para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Las altas temperaturas pueden generar golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones si no se toman las medidas preventivas adecuadas.

Desde Defensa Civil remarcaron que las recomendaciones vigentes son las establecidas por el Ministerio de Salud, y subrayaron la importancia de extremar los cuidados durante los días con temperaturas elevadas. El nivel de alerta naranja advierte que el calor puede resultar peligroso, en particular para:

Niños y niñas

Personas mayores

Personas con enfermedades crónicas

Personas expuestas al sol o que realizan actividades físicas intensas

Recomendaciones importantes ante el alerta por calor