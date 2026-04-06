El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para este lunes en toda la provincia de Entre Ríos ante la llegada de un frente de tormentas que podría generar condiciones climáticas adversas en gran parte del territorio.

Según el informe oficial, el área será afectada por un sistema de mal tiempo que traerá lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 60 y 120 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores se superen esos registros de manera puntual.

El fenómeno estará acompañado además por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, junto con una importante actividad eléctrica, lo que incrementa el nivel de riesgo.

Recomendaciones a la población

Frente a la vigencia de la alerta naranja —que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente—, se recomienda a la población adoptar medidas preventivas:

Evitar realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas o muebles de exterior.

Mantenerse alejado de zonas anegadas o propensas a inundaciones.

Permanecer informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Desde los organismos de emergencia insisten en la importancia de actuar con precaución y anticipación ante este tipo de eventos, que pueden desarrollarse con intensidad variable y cambios repentinos en cortos períodos de tiempo.