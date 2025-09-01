La Dirección de Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por lluvias y tormentas que afectarán a gran parte del territorio entrerriano entre este domingo y lunes.

Según el organismo, las condiciones meteorológicas incluyen intensas precipitaciones, ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica, lo que podría generar complicaciones en distintas localidades.

Áreas bajo alerta naranja este domingo

Los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Nogoyá y Villaguay se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos de gran intensidad.

Se prevén acumulados de entre 50 y 100 milímetros de lluvia, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Áreas bajo alerta amarilla este domingo

Por su parte, los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Tala, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy están incluidos dentro del nivel amarillo.

En estas zonas se esperan tormentas de intensidad variable, con posibles chaparrones abundantes en cortos períodos, ráfagas y granizo. Los acumulados estimados oscilan entre 25 y 50 milímetros.

Extensión del alerta para el lunes

Para la jornada del lunes, el SMN anticipó que el alerta amarillo se extenderá a toda la provincia, por lo que el mal tiempo será generalizado.

Recomendaciones de Defensa Civil

Ante este escenario, las autoridades provinciales recomendaron a la población tomar precauciones para minimizar riesgos: