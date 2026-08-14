El Gobierno de Entre Ríos y los comités de emergencia mantienen una vigilancia reforzada sobre el territorio provincial ante las proyecciones de los organismos meteorológicos y de recursos hídricos, que anticipan un período marcado por lluvias abundantes y una creciente de los ríos Paraná y Uruguay.

El escenario previsto combina precipitaciones intensas, tormentas severas y aumentos importantes en los niveles de los principales cursos de agua, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente en zonas urbanas, rurales y localidades ubicadas sobre las costas.

Lluvias intensas y riesgo de anegamientos

Los pronósticos advierten sobre la posibilidad de acumulados importantes de lluvia en períodos breves. Esta situación podría generar anegamientos temporarios y dificultades para la circulación en distintos sectores de la provincia.

Las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento, con velocidades capaces de provocar caída de ramas, árboles y postes del tendido eléctrico.

Por este motivo, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Crece la preocupación por los ríos Paraná y Uruguay

A las condiciones meteorológicas se suma otro factor de atención: las lluvias acumuladas en la región y en las altas cuencas que alimentan los principales ríos, incluida la zona sur de Brasil.

Este escenario podría provocar una crecida marcada y sostenida de los grandes cauces que bordean Entre Ríos, particularmente de los ríos Paraná y Uruguay.

Desde la Dirección Provincial de Hidráulica señalaron que ambos cursos de agua serán objeto de un seguimiento permanente debido a la evolución de sus niveles.

El río Uruguay, con una respuesta más rápida

Uno de los principales focos de atención está puesto sobre el río Uruguay, que presenta una respuesta más rápida ante las ondas de crecida.

Esta característica obliga a mantener un monitoreo estricto de las localidades y poblaciones ubicadas sobre la costa, especialmente ante eventuales aumentos acelerados del nivel del río.

En el caso del río Paraná, también se prevén incrementos significativos en sus caudales como consecuencia de la evolución de las precipitaciones en su cuenca.

Qué recomiendan las autoridades ante las tormentas

Ante este escenario, se solicita a la población: