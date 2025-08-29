Según el organismo, las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 120 milímetros, con registros aún mayores en algunas zonas puntuales. Las provincias más comprometidas serán Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja, con una extensión posterior hacia Corrientes, Chaco y Formosa.

Además, se esperan vientos del sur y sudeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, principalmente entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto.

Recomendaciones a la población

Desde distintos cuarteles de bomberos pidieron a la comunidad mantenerse alerta y tomar precauciones para evitar riesgos:

Seguir de cerca los alertas oficiales del SMN.

del SMN. Evitar transitar por calles anegadas.

por calles anegadas. Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

que puedan volarse con el viento. Extremar cuidados al circular por rutas y caminos.

Las autoridades remarcaron que la información continuará actualizándose en las próximas horas y recomendaron a los vecinos planificar sus actividades con antelación, especialmente durante el fin de semana.