Clima
Alerta del SMN: pronostican lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos en el centro y norte del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe especial en el que anticipa la llegada de lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes que afectarán al centro y norte del país entre el sábado 30 de agosto y el lunes 1° de septiembre.
Según el organismo, las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 120 milímetros, con registros aún mayores en algunas zonas puntuales. Las provincias más comprometidas serán Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja, con una extensión posterior hacia Corrientes, Chaco y Formosa.
Además, se esperan vientos del sur y sudeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, principalmente entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto.
Recomendaciones a la población
Desde distintos cuarteles de bomberos pidieron a la comunidad mantenerse alerta y tomar precauciones para evitar riesgos:
- Seguir de cerca los alertas oficiales del SMN.
- Evitar transitar por calles anegadas.
- Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.
- Extremar cuidados al circular por rutas y caminos.
Las autoridades remarcaron que la información continuará actualizándose en las próximas horas y recomendaron a los vecinos planificar sus actividades con antelación, especialmente durante el fin de semana.