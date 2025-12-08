La Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por lluvias y tormentas para la tarde de este lunes, que afectará a varios departamentos del norte provincial. El aviso advierte por precipitaciones intensas en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Zonas bajo alerta naranja

Los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador se encuentran incluidos en el nivel naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes.

Según el SMN, el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevén acumulados de 80 a 110 milímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual.

Las tormentas podrían incluir granizo y ráfagas de viento que alcanzarían los 90 km/h.

Alerta amarilla en el centro de la provincia

Por otra parte, los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante y Nogoyá se encuentran alcanzados por un alerta amarillo. En estas zonas también se esperan lluvias y tormentas fuertes, con acumulados previstos entre 50 y 80 milímetros, y ráfagas que podrían llegar a 75 km/h, además de posible caída de granizo.

Recomendaciones para la población

Ante el escenario meteorológico, Defensa Civil instó a la ciudadanía a extremar cuidados y adoptar medidas preventivas. Entre las recomendaciones, se destacan:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.

y retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua. Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

durante el desarrollo de las tormentas. No refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad , por riesgo de caída.

, por riesgo de caída. Para minimizar el riesgo ante descargas eléctricas, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas .

. Mantenerse atento ante la posible caída de granizo .

. Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Defensa Civil recordó además la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y del monitoreo actualizado del Servicio Meteorológico Nacional, ante la posibilidad de que las condiciones climáticas se intensifiquen durante la jornada.