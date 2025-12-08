Servicio Meteorológico
Alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos: recomiendan extremar precauciones
La Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por lluvias y tormentas para la tarde de este lunes, que afectará a varios departamentos del norte provincial. El aviso advierte por precipitaciones intensas en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Zonas bajo alerta naranja
Los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador se encuentran incluidos en el nivel naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y los bienes.
Según el SMN, el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevén acumulados de 80 a 110 milímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual.
Las tormentas podrían incluir granizo y ráfagas de viento que alcanzarían los 90 km/h.
Alerta amarilla en el centro de la provincia
Por otra parte, los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante y Nogoyá se encuentran alcanzados por un alerta amarillo. En estas zonas también se esperan lluvias y tormentas fuertes, con acumulados previstos entre 50 y 80 milímetros, y ráfagas que podrían llegar a 75 km/h, además de posible caída de granizo.
Recomendaciones para la población
Ante el escenario meteorológico, Defensa Civil instó a la ciudadanía a extremar cuidados y adoptar medidas preventivas. Entre las recomendaciones, se destacan:
- No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
- No refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad, por riesgo de caída.
- Para minimizar el riesgo ante descargas eléctricas, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Mantenerse atento ante la posible caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Defensa Civil recordó además la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y del monitoreo actualizado del Servicio Meteorológico Nacional, ante la posibilidad de que las condiciones climáticas se intensifiquen durante la jornada.