El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas para distintos sectores de la provincia de Entre Ríos, con vigencia durante la noche de este viernes 31.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevé el desarrollo de tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas, que podrían estar acompañadas por intensas ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Qué fenómenos se esperan

El SMN advirtió que las tormentas podrían presentar:

Lluvias intensas en poco tiempo.

Ráfagas de viento de fuerte intensidad.

Caída ocasional de granizo.

Importante actividad eléctrica.

Las condiciones meteorológicas podrían generar inconvenientes en la circulación, anegamientos temporarios y caída de ramas o elementos expuestos al viento.

Las recomendaciones de Bomberos Voluntarios de Crespo

Ante la emisión de la alerta, Bomberos Voluntarios de Crespo recordaron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante el temporal.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar realizar actividades al aire libre.

No transitar por calles o zonas anegadas.

Asegurar objetos que puedan desprenderse por efecto del viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de los organismos de emergencia.

Además, solicitaron que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la población se comunique de inmediato con los servicios correspondientes.