Clima
Alerta amarilla por vientos fuertes en Entre Ríos para este viernes
El área de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que regirá durante la jornada de este viernes en distintos puntos de la provincia.
Los departamentos de Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia serán afectados por vientos del sector norte, con velocidades estimadas entre 20 y 40 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, incluso superarlas de manera puntual.
En algunas zonas, se prevén también vientos del sector sur con intensidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.
Recomendaciones de prevención
Desde Defensa Civil instaron a la población a tomar recaudos frente a las condiciones adversas:
- No sacar la basura para evitar obstrucciones o riesgos.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Las autoridades remarcaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y de seguir las indicaciones ante eventuales contingencias.