Los departamentos de Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia serán afectados por vientos del sector norte, con velocidades estimadas entre 20 y 40 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, incluso superarlas de manera puntual.

En algunas zonas, se prevén también vientos del sector sur con intensidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Recomendaciones de prevención

Desde Defensa Civil instaron a la población a tomar recaudos frente a las condiciones adversas:

No sacar la basura para evitar obstrucciones o riesgos.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las autoridades remarcaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y de seguir las indicaciones ante eventuales contingencias.