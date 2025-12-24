Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla que regirá durante la noche de este miércoles en todo el territorio provincial, debido a la probabilidad de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Según el informe oficial, el área será afectada por fenómenos meteorológicos que podrían incluir frecuente actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual.

En paralelo, el SMN también emitió un alerta amarilla por temperaturas extremas para los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. Este tipo de alerta tiene un efecto leve a moderado en la salud, aunque puede resultar peligrosa especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Recomendaciones y precauciones

Ante este escenario, desde el gobierno provincial instaron a la población a extremar las medidas de prevención. Entre las principales recomendaciones se solicita no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre durante el período de inestabilidad. Asimismo, se aconseja no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caer como consecuencia del viento.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, y mantenerse atentos ante la posible caída de granizo. También se sugiere tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos importantes y teléfono celular.

En cuanto a las altas temperaturas, las autoridades recomiendan aumentar el consumo de agua de manera frecuente, sin esperar a sentir sed, y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10 y las 16 horas. Se pide especial atención a bebés, niños, mujeres embarazadas y personas mayores o con patologías preexistentes.

Además, se aconseja evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comidas muy abundantes. Es preferible ingerir frutas y verduras, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros. Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado también es clave para prevenir complicaciones.

Síntomas de alerta

Ante la aparición de síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayos, dolores de cabeza o de estómago, náuseas, vómitos o falta de apetito, se debe solicitar de inmediato asistencia médica.

Mientras se espera ayuda profesional, se recomienda trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojar su ropa y ofrecerle agua fresca, siempre que se encuentre consciente.