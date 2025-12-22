Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que se mantendrá vigente durante toda la jornada y que abarcará a la totalidad del territorio entrerriano.

De acuerdo al reporte oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Las condiciones climáticas previstas incluyen frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora y abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

Asimismo, se anticipan valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que dichos registros puedan ser superados de manera puntual en algunas zonas de la provincia.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, desde el gobierno provincial se insta a la comunidad a extremar las medidas de precaución. Entre las principales recomendaciones se solicita no sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el normal escurrimiento del agua. También se aconseja evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caer como consecuencia de las fuertes ráfagas.

Para reducir el riesgo de ser alcanzado por descargas eléctricas, se pide no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante el desarrollo de las tormentas. Además, se recomienda mantenerse atentos ante la eventual caída de granizo y contar con una mochila de emergencias preparada, que incluya linterna, radio, documentación personal y teléfono celular.