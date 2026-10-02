El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para los 17 departamentos de Entre Ríos. El pronóstico contempla tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones podrían ser abundantes en períodos cortos, con acumulados estimados de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

El fenómeno también podría estar acompañado por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes de viento.

Ante este escenario, desde la provincia difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas.

Qué recomiendan

Evitar circular por la vía pública durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas. No sacar la basura y mantener limpios desagües, canaletas y sumideros para favorecer el escurrimiento del agua.

y mantener limpios desagües, canaletas y sumideros para favorecer el escurrimiento del agua. Si comienza a ingresar agua a la vivienda, desconectar los electrodomésticos y cortar la llave general de suministro eléctrico .

. Mantener puertas y ventanas cerradas y alejarse de ellas durante la tormenta.

y alejarse de ellas durante la tormenta. Asegurar o retirar objetos de patios, balcones y techos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y evitar situaciones de exposición innecesaria mientras persistan las condiciones adversas.