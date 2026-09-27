El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos, con vigencia durante este domingo, lunes y martes.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en períodos cortos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían superar ese rango de manera puntual.

Qué recomienda el SMN ante las tormentas

Ante la vigencia de la alerta amarilla, se recomienda extremar las medidas de prevención y evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar salir durante las tormentas y lluvias intensas.

durante las tormentas y lluvias intensas. No sacar la basura , para evitar obstrucciones en los desagües.

, para evitar obstrucciones en los desagües. Limpiar previamente desagües y sumideros .

. Alejarse de zonas inundables .

. Si ingresa agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico como medida de prevención.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes y daños, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.