El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará a gran parte de Entre Ríos durante el comienzo de la semana.

De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno alcanzará a casi todo el territorio provincial. Los únicos departamentos que, por el momento, no se encuentran bajo alerta son Victoria y Gualeguay.

El organismo anticipó que se desarrollarán tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con condiciones propicias para la ocurrencia de lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

Recomendaciones para evitar riesgos

Ante la vigencia del alerta, las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas para reducir riesgos y evitar inconvenientes durante el desarrollo del fenómeno meteorológico.

Entre las principales recomendaciones se destacan: