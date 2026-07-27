Alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos: prevén lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para el inicio de la semana. El aviso abarca casi todo el territorio provincial, con excepción de los departamentos Victoria y Gualeguay. Recomiendan extremar las precauciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará a gran parte de Entre Ríos durante el comienzo de la semana.
De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno alcanzará a casi todo el territorio provincial. Los únicos departamentos que, por el momento, no se encuentran bajo alerta son Victoria y Gualeguay.
El organismo anticipó que se desarrollarán tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con condiciones propicias para la ocurrencia de lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.
Recomendaciones para evitar riesgos
Ante la vigencia del alerta, las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas para reducir riesgos y evitar inconvenientes durante el desarrollo del fenómeno meteorológico.
Entre las principales recomendaciones se destacan:
- Asegurar o retirar de balcones, patios y terrazas los objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, muebles de jardín o tendederos.
- Evitar salir de la vivienda si no es estrictamente necesario mientras se registren las tormentas.
- No buscar refugio debajo de árboles ni de postes de electricidad, debido al riesgo de caída de ramas o descargas eléctricas.
- No sacar los residuos domiciliarios para evitar que obstruyan desagües y bocas de tormenta, lo que puede favorecer anegamientos.
- Si es necesario conducir, hacerlo con las luces bajas encendidas, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar transitar por calles o rutas inundadas.