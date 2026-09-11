Alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos: qué se espera
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas de variada intensidad, con posibilidad de granizo, fuertes ráfagas y abundante lluvia en períodos cortos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para Entre Ríos por tormentas que podrían afectar a distintos sectores de la provincia.
Según el pronóstico, el área será alcanzada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por granizo, intensas precipitaciones en períodos cortos y fuertes ráfagas de viento.
El organismo estimó acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, aunque advirtió que estos valores podrían ser superados de manera puntual.
Tormentas, granizo y fuertes ráfagas
El alerta amarillo implica la necesidad de tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes en zonas urbanas y rurales.
Entre los principales riesgos previstos se encuentran:
- Tormentas fuertes.
- Caída de granizo.
- Intensas precipitaciones en períodos cortos.
- Fuertes ráfagas de viento.
- Acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores puntualmente.
Qué recomienda el SMN ante las tormentas
Ante este escenario, se recomienda a la población tomar medidas preventivas y evitar situaciones de exposición innecesaria.
Si no es necesario salir, permanecer en el hogar y mantenerse informado sobre la evolución del alerta.
También se aconseja:
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Mantener cerradas las puertas y ventanas y alejarse de ellas durante la tormenta.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados o arrastrados por el viento.
- Si la tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio inmediatamente en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.
La recomendación principal es mantenerse atento a las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante la posibilidad de que las tormentas alcancen mayor intensidad de manera puntual.