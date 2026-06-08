El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes que abarca gran parte del sudeste de Entre Ríos. Según se informó, la advertencia alcanza a los departamentos Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

De acuerdo al reporte oficial, toda el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Los especialistas estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos registros puedan ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Ante este panorama, desde Defensa Civil solicitaron a la población extremar las medidas de precaución para evitar inconvenientes y reducir riesgos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, muebles de jardín o tendederos ubicados en balcones y patios.

Asimismo, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas y no buscar refugio bajo árboles ni postes de electricidad, debido al riesgo que representan las descargas eléctricas y las fuertes ráfagas.

También se recomienda no sacar los residuos domiciliarios para evitar la obstrucción de desagües y sumideros, situación que podría favorecer anegamientos temporarios.

En caso de circular en vehículos, las autoridades sugieren hacerlo con extrema precaución, utilizando luces bajas, aumentando la distancia de frenado y evitando transitar por calles o caminos inundados.