Desde el área de Defensa Civil de la Provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a gran parte del territorio entrerriano entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Se prevé la presencia de lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Según el informe, los departamentos Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy serán los primeros en verse afectados el sábado por la noche, con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El fenómeno estará acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.

Se estiman precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de registros localmente superiores.

En tanto, durante la madrugada del domingo, la alerta se extenderá hacia el norte provincial, alcanzando los departamentos Federal, Federación, Feliciano, La Paz, San Salvador, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante y Paraná.

Allí también se esperan tormentas fuertes, con condiciones similares: abundante agua en poco tiempo, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas superiores a los 60 km/h, con valores de lluvia acumulada entre 20 y 60 milímetros.

Recomendaciones y medidas de prevención

Desde Defensa Civil se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de anegamientos, caída de ramas o interrupciones del servicio eléctrico.

Entre las principales medidas de prevención se recomienda: