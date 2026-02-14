Según el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Lluvias acumuladas y posibles complicaciones

El SMN prevé valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros puedan ser superados de manera puntual.

Ante este panorama, no se descartan anegamientos temporarios en calles, dificultades en la circulación y caída de ramas o árboles como consecuencia de las ráfagas de viento.

Recomendaciones a la población

Las autoridades provinciales instaron a la comunidad a extremar las medidas de precaución y difundieron una serie de recomendaciones:

No sacar la basura a la vía pública.

Retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre durante la tormenta.

No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caer.

Asimismo, se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar circular por zonas anegadas.

Desde Defensa Civil recordaron que ante cualquier emergencia es fundamental comunicarse con los servicios correspondientes y actuar con prudencia hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.