El aviso rige para los departamentos Feliciano, Federación, Federal, San José, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.

Según el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, acompañada de actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posible caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 30 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse.

Recomendaciones de prevención

Ante este escenario, desde la provincia instaron a la población a tomar precauciones para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones se destacan:

No sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, ya que aumenta el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Mantenerse atentos ante la posible caída de granizo.

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Defensa Civil recordó que estas medidas simples pueden contribuir a resguardar la seguridad de las familias frente a fenómenos meteorológicos de esta magnitud.