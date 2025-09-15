Servicio meteorológico
Alerta amarilla por tormentas en el norte y centro de la provincia
Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para este lunes por lluvias y tormentas que afectarán a gran parte del territorio.
El aviso rige para los departamentos Feliciano, Federación, Federal, San José, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.
Según el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, acompañada de actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posible caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 30 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse.
Recomendaciones de prevención
Ante este escenario, desde la provincia instaron a la población a tomar precauciones para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones se destacan:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, ya que aumenta el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- Mantenerse atentos ante la posible caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Defensa Civil recordó que estas medidas simples pueden contribuir a resguardar la seguridad de las familias frente a fenómenos meteorológicos de esta magnitud.