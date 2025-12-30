Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para este martes. La advertencia alcanza a los departamentos Diamante, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Tala, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy y La Paz.

Según se indicó, las elevadas temperaturas previstas tendrán un efecto leve a moderado en la salud, aunque pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo. Entre ellos se encuentran niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Desde Defensa Civil advirtieron que las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días, por lo que se recomienda extremar los cuidados y adoptar medidas de prevención para evitar golpes de calor u otras complicaciones derivadas del calor extremo.

Recomendaciones para la población

Ante este escenario, se difundieron una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas:

Aumentar el consumo de agua, tanto en frecuencia como en cantidad, sin esperar a tener sed, para mantener una correcta hidratación.

Evitar la exposición al sol en exceso, especialmente durante las horas centrales del día, entre las 10 y las 16.

Prestar especial atención a niños, niñas, bebés, personas embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comidas muy abundantes.

Priorizar el consumo de frutas y verduras.

Reducir la actividad física, sobre todo al aire libre.

Utilizar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos de sol.

Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado.

Asimismo, se recomendó estar atentos a síntomas como sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayos, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas, vómitos o dolores de cabeza. Ante la aparición de alguno de estos signos, se deberá solicitar asistencia médica de inmediato y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentando refrescarla, mojar su ropa y ofrecerle agua fresca.