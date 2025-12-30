Defensa Civil
Alerta amarilla por altas temperaturas en varios departamentos de la provincia
Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para este martes. La advertencia alcanza a los departamentos Diamante, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Tala, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy y La Paz.
Según se indicó, las elevadas temperaturas previstas tendrán un efecto leve a moderado en la salud, aunque pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo. Entre ellos se encuentran niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Desde Defensa Civil advirtieron que las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días, por lo que se recomienda extremar los cuidados y adoptar medidas de prevención para evitar golpes de calor u otras complicaciones derivadas del calor extremo.
Recomendaciones para la población
Ante este escenario, se difundieron una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas:
- Aumentar el consumo de agua, tanto en frecuencia como en cantidad, sin esperar a tener sed, para mantener una correcta hidratación.
- Evitar la exposición al sol en exceso, especialmente durante las horas centrales del día, entre las 10 y las 16.
- Prestar especial atención a niños, niñas, bebés, personas embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
- Evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comidas muy abundantes.
- Priorizar el consumo de frutas y verduras.
- Reducir la actividad física, sobre todo al aire libre.
- Utilizar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos de sol.
- Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado.
Asimismo, se recomendó estar atentos a síntomas como sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayos, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas, vómitos o dolores de cabeza. Ante la aparición de alguno de estos signos, se deberá solicitar asistencia médica de inmediato y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentando refrescarla, mojar su ropa y ofrecerle agua fresca.