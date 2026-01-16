Servicio Meteorológico
Alerta amarilla en la provincia: fuertes tormentas y lluvias intensas para este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el norte y centro de la provincia, con pronóstico de tormentas de variada intensidad y precipitaciones que podrían superar los 60 milímetros en forma puntual.
Detalle de la alerta
Según el parte oficial difundido por el área de Defensa Civil provincial, los departamentos afectados serán: Federal, Feliciano, Federación, La Paz, Paraná, Villaguay, Concordia, San Salvador, Diamante y Nogoyá.
El fenómeno meteorológico se caracterizará por tormentas de intensidad variable, algunas localmente fuertes, que irán acompañadas de intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevé una abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.
Medidas de prevención
Ante esta situación, las autoridades provinciales instan a la población a extremar las precauciones. Las recomendaciones principales incluyen:
No sacar la basura a la calle para evitar obstrucciones en el sistema de desagüe
Retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua
Evitar actividades al aire libre durante el paso de las tormentas
No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse
No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo
Estar atentos ante la posible caída de granizo
Mantener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono celular