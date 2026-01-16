El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el norte y centro de la provincia, con pronóstico de tormentas de variada intensidad y precipitaciones que podrían superar los 60 milímetros en forma puntual.

Detalle de la alerta

Según el parte oficial difundido por el área de Defensa Civil provincial, los departamentos afectados serán: Federal, Feliciano, Federación, La Paz, Paraná, Villaguay, Concordia, San Salvador, Diamante y Nogoyá.

El fenómeno meteorológico se caracterizará por tormentas de intensidad variable, algunas localmente fuertes, que irán acompañadas de intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevé una abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Medidas de prevención

Ante esta situación, las autoridades provinciales instan a la población a extremar las precauciones. Las recomendaciones principales incluyen: