Defensa Civil
Alerta amarilla en Entre Ríos: lluvias, granizo y vientos de hasta 90 km/h para martes y miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional extendió el aviso por tormentas fuertes que cubrirá la mayoría de los departamentos, con fenómenos que podrían superar los 50 mm de precipitación
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por lluvias y tormentas para este martes y miércoles en Entre Ríos, informó la Defensa Civil provincial. El fenómeno afectará extensas zonas del territorio entrerriano con fenómenos localmente fuertes que incluyen granizo y ráfagas intensas.
Según el parte oficial, este martes estarán bajo vigilancia los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. Para el miércoles, las condiciones adversas se desplazarán hacia el centro y norte provincial.
Los expertos advierten que las tormentas, de intensidad variable, podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén acumulados de precipitación entre 15 y 50 milímetros, con posibles superiores de forma puntual.
Ante este escenario, las autoridades provinciales emitieron una serie de recomendaciones para minimizar riesgos:
Evitar actividades al aire libre y no sacar la basura.
Retirar objetos que puedan ser arrastrados o que impidan el escurrimiento del agua.
No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caer.
Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
Estar atento ante la posible caída de granizo.
Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.