El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por lluvias y tormentas para este martes y miércoles en Entre Ríos, informó la Defensa Civil provincial. El fenómeno afectará extensas zonas del territorio entrerriano con fenómenos localmente fuertes que incluyen granizo y ráfagas intensas.

Según el parte oficial, este martes estarán bajo vigilancia los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. Para el miércoles, las condiciones adversas se desplazarán hacia el centro y norte provincial.

Los expertos advierten que las tormentas, de intensidad variable, podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén acumulados de precipitación entre 15 y 50 milímetros, con posibles superiores de forma puntual.

Ante este escenario, las autoridades provinciales emitieron una serie de recomendaciones para minimizar riesgos: