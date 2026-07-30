Paulina Hoffmann es una joven argentina que, por la rama paterna pertenece a la comunidad de los Alemanes del Volga. Por el lado materno, hay un ‘crisol’ de razas y etnias más variadas. Pero a nivel familiar pesa el componente volguense y se decidió estudiarlo. Estudió en Buenos Aires, en la Universidad del Salvador y completó la carrera en Alemania, en la Universidad de Passau, Baviera. A raíz de terminar sus estudios universitarios completó una tesis sobre ‘Traumas transgeneracionales de la comunidad alemana del Volga’. En una extensa entrevista con Paralelo32 resumió su investigación, relevante para las nuevas generaciones de esta descendencia.

El alemán del Volga -ya no en sus dos últimas generaciones- aparece como una persona cerrada, poco comunicativa, poco dispuesta a hablar de sus problemas personales. Hoffmann considera como hipótesis de las características generales de esa colectividad que “pasaron tantos años de estar viviendo en comunidad para salvarse, porque tenemos que pensar en su historia, como una historia de supervivencia”.

– ¿Qué encontró como traumas transgeneracionales en la cultura volguense?

-- Los traumas transgeneracionales, básicamente, son vivencias traumáticas de nuestros ancestros, que generan modificaciones en los genes y en la psique. En mi tesis tomo en cuenta las teorías y explicaciones desde la Epigenética y desde la Psicogenealogía. No hay mutación genética, pero sí hay pequeñas partes que terminan siendo afectadas por hechos traumáticos vividos y eso queda en los genes, uno lo hereda. El tema del cortisol, por ejemplo, es un caso muy particular dentro de la comunidad, con su influencia dentro de los traumas generacionales.

– Las generaciones actuales de descendientes viven en Argentina, muchos en ambientes semirurales, ‘tranquilos’. ¿Por qué esos traumas seguirían actuando?

-- Porque no estamos hablando solo de Argentina; estamos hablando de lo que pasó en Alemania, en Rusia. Toda esa carga se transmitió, generación tras generación, a través de la epigenética y psicogenealogía. En psicogenealogía, estamos hablando de un inconsciente familiar y colectivo, siguiendo las teorías de inconsciente colectivo de Carl Jung. Cada persona, cada uno de nosotros somos parte de una red. Lo que le pasó a mi abuelo me va a terminar afectando a mí. Algo que no se contó, necesariamente queda atrapado en el inconsciente. Y los alemanes del Volga somos de no contar demasiado. Los alemanes del Volga,¡oh casualidad! no comentan nada, ¿por qué? Porque vivieron quinientos hechos traumáticos, muchos hechos traumáticos a lo largo de su historia, y eso queda. Queda en dolencias, queda en temas como el trato entre las personas.

Choque de culturas

La emigración germánica al este europeo fue variada. Hubo alemanes en el Mar Negro, en Volinia, en el Cáucaso, en diversos lugares. Pero los más traumatizados fueron los del Volga. Llegaron en la segunda mitad del siglo XVIII, atraídos por la propaganda de la Emperatriz Catalina II, engañados sobre el ‘paraíso’ que les prometían. Terminaron en una zona de fronteras, en conflicto con comunidades originarias de culturas totalmente diferentes, como calmucos, kirguisios, cosacos. La comunidad alemana ‘recién llegada’ eran campesinos libres. Junto a ellos, los siervos rusos, los mujik. Hablaban distintos idiomas, tenían religiones diferentes: católicos, protestantes, cristianos ortodoxos, musulmanes, budistas. Era un entorno hostil, donde los alemanes del Volga debían comportarse como la ‘vanguardia’ occidental del Imperio Ruso, frente a otras comunidades que se sentían avasalladas por esa colectividad y por el Imperio.

“Los alemanes del Volga estaban solos ‘en su intemperie’, abandonados por la Corona. Fue llegar al Volga y ver que ‘me prometieron unas casas que no están acá, es una estepa, ¿dónde quieren que hagamos algo acá?’ Conflictos con los kirguises, con los mongoles; sufrieron mucho, hubo asesinatos, violaciones, venta de alemanes como esclavos”, señaló Hoffmann. Llegar al lugar prometido junto al Volga, que no era lo prometido fue el gran hecho traumático para la comunidad que terminó siendo los ‘Alemanes del Volga’, asegura la entrevistada.

– ¿Por qué habla de 500 hechos traumáticos?

-- Porque previamente a eso los que emigraron venían de una historia densa de cien años antes, con las guerras de religión. De la guerra de los 30 años, la guerra de los 7 años. Francia invadiendo la Renania. Todo eso se fue cargando en la psique. Todo eso impactó en la gente, por eso se fueron de Alemania a Rusia, entre otras muchas cosas más.

– Después llegan a la Argentina, donde también han vivido muchas cosas.

-- De la gente de acá, al principio la típica frase ‘ruso de mierda’. Cuando llegaron los querían poner cada familia en una chacra y ellos tuvieron que luchar para poder estar todos asentados en un mismo lugar, en sus aldeas, como lo hacían en Rusia.

Conclusiones

– ¿Qué conclusiones sacó en su investigación?

-- Como conclusión, tenemos que aprender sobre nosotros mismos como para poder sanar muchas cosas. Los alemanes del Volga tenemos que aprender quiénes somos, primero y principal, para poder relacionarnos y aprender quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros ancestros. No se trata necesariamente sólo de un tema familiar, sino que es un tema de la comunidad, de nuestra cultura en general. Para poder entenderlos a ellos, a nuestros ancestros, y poder entendernos a nosotros, hoy en día. Qué cosas nos sirven y qué cosas tenemos que dejar. Saber qué es tema de nuestros ancestros y ya no son ‘nuestras’ cuestiones.

– ¿Qué debemos dejar de nuestros ancestros?

-- El miedo hacia el otro, el miedo al desconocido, que sigue estando a un nivel subconsciente y subjetivo. Porque ya no estamos en ‘modo supervivencia’. Ya tenemos las capacidades para entenderlo.

– ¿Eso sigue siendo determinante?

-- Sí, de forma inconsciente. No nos damos cuenta que hay mucha gente que ya se está mezclando, que está relacionándose con un montón de otras personas. Pero a lo que voy es valorar al otro. No solo tolerarlo, no solo decir, ‘bueno, acá está esta persona que no es de acá, pero bueno, está’. Valorar, teniendo la capacidad de mantener nuestras tradiciones. Porque valorar al otro tampoco implica dejar de lado mi tradición, por ejemplo.

Quién es María Paulina Hoffmann (24 años) nació y reside en Buenos Aires, es licenciada en Gerenciamiento Económico Intercultural. Estudió en la Universidad del Salvador (USAL) y los últimos años en la Universidad de Passau (Baviera, República Federal de Alemania). La carrera tiene doble titulación establecida entre ambas universidades. Se recibió con la tesis sobre ‘Traumas generacionales de la comunidad alemana del Volga’. Trabajó en el holding Volkswagen. Domina los idiomas inglés, alemán y portugués. En redes sociales, desarrolla contenidos en Instagram: Kulturhof_.

Sobre mujeres, suicidios y homosexualidad

Un tema que no se habla mucho es la presencia estadística del suicidio dentro de la comunidad de Alemanes del Volga. Hoffmann comentó que una posible razón está en la homosexualidad no hablada dentro de la comunidad. Personas que ocultaban su condición homosexual para ser aceptados, pero no podían soportar la situación.

“Hay mucha gente que no se sabe por qué se suicidó. Pero es muy amplio el tema porque las reglas que condicionan son muy amplias también. Mucha cantidad de reglas. Y muchas cosas que van en contra de esas reglas, como esto de la homosexualidad. O gente que se quería casar con una determinada persona y se lo prohibieron. Muchas cosas que se privaron. Entonces ¿qué hace la gente? No aguanta más.

– ¿Más predominio del suicidio varonil?

-- Siempre he escuchado sobre hombres, pero también supe una situación que vivió mi papá que conoció una mujer que se suicidó.

– ¿La mujer se ‘bancaba’ más los mandatos comunitarios?

-- Sobre la mujer alemana del Volga digo que hay un patriarcado de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro la casa es un matriarcado. La mujer tenía mucho peso en la casa. Yo he preguntado a hombres cómo veían a sus abuelas. ‘Era la reina de la casa’. Que sabía coser y cocinar mientras un hijo estaba llorando, que podía criar diez hijos. La mujer alemana del Volga tiene una fortaleza muy grande, que no se habla pero se siente. Uno respeta mucho a quienes están ahí en la casa, ¿no? Esa es la gran diferencia. Fueron mujeres que heredaron el mandato de tener que ser madre de muchos hijos y lo hacían. También sus abuelas quizás perdieron a muchos hijos en brazos, teniendo que seguir alimentando a los otros.