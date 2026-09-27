Una delegación de representantes de la colectividad de Alemanes del Volga de Entre Ríos participa de una serie de actividades culturales e históricas en Alemania, invitada por Riwwel – Organisation der Russlanddeutschen junto a DJO Berlín.

El proyecto contempla encuentros e intercambios con organizaciones de los “Russlanddeutschen in Deutschland” y una agenda vinculada con la historia, la cultura, la lengua y la memoria de las comunidades de origen alemán que emigraron hacia Rusia y posteriormente se dispersaron por distintos países.

Uno de los aspectos destacados del intercambio es la valoración de la variedad lingüística de los alemanes del Volga, conocida como “Volgadaicht”, vinculada a la lengua materna Rheinfränkisch.

La experiencia de Entre Ríos

La delegación también lleva a Alemania parte del trabajo realizado en Entre Ríos para preservar y reconocer la identidad cultural y lingüística de la colectividad.

En ese marco, se destaca la Ley provincial 11.187, cuyo proceso de elaboración contó con la participación de referentes de la colectividad de los Alemanes del Volga de Entre Ríos, encabezados por Darío Wendler, junto con la diputada Mariel Ávila.

Según lo expresado por los integrantes de la delegación, la norma fue sancionada el 26 de diciembre de 2024.

Büdingen, punto de partida del recorrido

La primera jornada del recorrido tuvo como escenario a Büdingen, en una actividad organizada por IDRH gGmbH y el alcalde de la ciudad, Benjamín Harris.

La propuesta llevó como eje “Entre inmigración, deportación y nuevo comienzo: acontecimientos decisivos de la historia de los alemanes de Rusia”.

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de Natalie Paschenko, referente de IDRH gGmbH, y la participación de Arnika Haury, directora general de Büdinger Tourismus und Marketing GmbH, y Albina Nazarenus-Vetter, directora general de IDRH gGmbH.

También se presentó la obra teatral “La decisión”, del grupo Kardia, y se desarrolló un discurso de honor a cargo de Andreas Hofmeister, comisionado estatal para los desplazados de guerra y reasentados tardíos.

Historia, deportación y memoria

La agenda incluyó además distintas conferencias especializadas sobre la historia de los alemanes de Rusia.

Edwin Warkentin, jefe del Departamento Cultural para los Alemanes de Rusia del Museo de Historia Cultural de los Alemanes de Rusia, brindó la conferencia “Historia de la emigración de los alemanes a través del Volga hacia Asia Central y Siberia, entre la pretensión y la realidad”.

Por su parte, el investigador científico del Centro Cultural Bávaro de los Alemanes de Rusia, Dr. Viktor Krieger, abordó el tema “Motivo, consecuencias y memoria: 85 años después de la deportación de los alemanes de Rusia”.

El recorrido continuó con una propuesta temática por Büdingen denominada “Fiebre rusa: tras las huellas de los alemanes de Rusia”, guiada por Christa Hollnagel.

El idioma como parte de la identidad

La programación también tuvo un fuerte componente cultural, con presentaciones teatrales en el dialecto de los alemanes del Volga.

Una de las escenas correspondió a la obra “En nuestro pueblo”, del grupo de teatro Kardia, que pone en escena expresiones propias de la comunidad.

La propuesta busca mostrar cómo, pese a los procesos migratorios, desplazamientos y situaciones históricas atravesadas por estas comunidades, se conservaron elementos de su identidad.

Entre ellos se encuentran el idioma, la cultura, la literatura y las expresiones populares, incluido el humor característico de la comunidad de los alemanes del Volga.