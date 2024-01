Pasadas las 21:00 horas, este jueves 16 de noviembre, con un buen marco de público se realizó el acto de inauguración de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, donde estuvo presente el intendente Uriel Brupbacher, acompañado por demás funcionarios del Ejecutivo Municipal.

Al momento de sus palabras, tras dejar oficialmente inaugurada la 16° edición, Brupbacher agradeció a la comisión organizadora y al pueblo por el esfuerzo y dedicación con que en estos años han estado trabajando para hacer que el nombre de nuestra ciudad, vuelva a estar entre las fiestas reconocidas del país.

Por su parte el presidente del Viale Football Club, Aldo Grinovero, en su discurso dijo que «Es muy difícil hablar y no poder emocionarse viendo toda esta organización que se hace con sacrificio, con trabajo, con esfuerzo, con desafíos, con inconvenientes, pero que llega este momento y es como si todo está listo. Gracias a la colaboración y predisposición de todos los que integramos la familia del Viale F.B.C, es muy difícil también olvidar los momentos y los comienzos de la fiesta»; a lo que acotó que «en el 2002 logramos hacer esta fiesta con mucho esfuerzo y la tuvimos que hacer porque era un momento muy difícil del club, muchas veces renegamos porque un reflector está torcido, pero en ese momento no teníamos dinero ni para pagar la luz, eran momentos muy difíciles, estábamos pasando por una crisis institucional, se nos había caído una mutual; y es la primera vez que desde aquel 2002 en que he trabajado en forma continua, hablo, y estoy muy contento con lo que hemos realizado, gracias a todos, fundamentalmente a los amigos, a los que colaboran por hacer esto, un reconocimiento especial a mis amigos los asadores. Muchísimas gracias, estoy orgulloso de haber comenzado con esta fiesta y seguramente los que vendrán, tendrán que superar esto, hasta siempre», culminó.