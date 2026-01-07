Desde la Comuna de Aldea Santa Rosa informaron que este domingo 11 de enero se llevará adelante una actividad recreativa y cultural pensada para disfrutar en familia. La propuesta tendrá lugar desde las 16:30 horas en el Parque de Aldea Santa Rosa, con entrada libre y gratuita para todo público.

Según comunicaron desde la comuna, la jornada contará con una amplia variedad de actividades destinadas especialmente a los más chicos, aunque pensadas para el disfrute de toda la comunidad. Habrá peloteros, juegos, merienda, regalos sorpresa y música a cargo de un DJ, en un entorno al aire libre ideal para compartir una tarde diferente.

Uno de los momentos más esperados será la visita de los Reyes Magos, quienes llegarán al parque en un tradicional carro ruso, aportando un marco de fantasía y alegría que renueva una costumbre muy querida por las familias de la región.

“Seguimos con nuestras propuestas culturales y recreativas, que nos permiten generar momentos de encuentro para que la familia disfrute de un buen instante, juntos, al aire libre en un agradable espacio público”, expresaron desde la Comuna de Aldea Santa Rosa al realizar la invitación.