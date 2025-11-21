La localidad, que cuenta con alrededor de 400 habitantes y que se constituyó como Comuna hace dos años, celebra sus 132 años de historia con una jornada que reunirá música, gastronomía, emprendedores y actividades familiares en el predio comunal. El evento se desarrollará en la previa del feriado del lunes 24, lo que se espera que favorezca la concurrencia de vecinos de la región.

Propuestas artísticas y participación de instituciones locales

Durante la jornada actuarán Noelia Telagorri, Tolato Trío, Bandita Edelweiss, Maravillas Alemanas, Los Príncipes y Cumbia Picante, números artísticos muy reconocidos en Crespo y alrededores.

Las cantinas estarán a cargo de instituciones de la zona, entre ellas las escuelas y clubes de Aldea Santa Rosa y Boca del Tigre, además de sexto año de la Escuela San Rafael. La recaudación será destinada íntegramente a estas organizaciones, que destinan esos fondos a proyectos y necesidades comunitarias.

Keiner destacó que se trata de una fiesta pensada para toda la familia y accesible para todos los vecinos: “No queremos que el costo de una entrada limite la participación. Es una celebración abierta, para que puedan asistir padres, hijos y adultos mayores, y que sea un encuentro comunitario”.

Emprendedores y homenaje al Club Banfield

El evento contará también con la presencia de 40 emprendedores de Santa Rosa, Crespo, Paraná, Ramírez y otras localidades cercanas. Habrá stands de productos variados y espacio para recorrer, conocer y adquirir manufacturas locales.

A su vez, el Museo Histórico Regional, recientemente acondicionado y abierto de manera periódica, tendrá sus puertas abiertas. Allí se realizará un homenaje al histórico Club Banfield de Aldea Santa Rosa, cuyo legado deportivo forma parte de la identidad de la comunidad. La Comuna invitó a vecinos que conserven camisetas, fotografías o recuerdos vinculados al club a acercarlos para aportar a la reconstrucción de su historia.

Obras y crecimiento de la comuna

Keiner señaló que Santa Rosa continúa avanzando en infraestructura rural. Este año se trabajó en el mejoramiento de caminos de tierra, logrando el afirmado de más de un kilómetro sobre ruta 32, y se inició la construcción de un galpón comunitario para depósito de herramientas, obra que ya se encuentra en etapa de techado.

La presidenta destacó el crecimiento sostenido que ha tenido la localidad, impulsado también por nuevas familias que se radican en busca de una vida más tranquila. El ejido comunal incluye además la zona de Boca del Tigre, por lo que la gestión debe atender demandas dispersas en un territorio amplio, donde predominan actividades productivas como la agricultura, la avicultura, la producción porcina y la actividad tambera.

Invitación abierta

Los festejos comenzarán este domingo a las 17:00, con música en vivo, stands de emprendedores, gastronomía y actividades para niños. Desde la organización recomiendan asistir con sillones para mayor comodidad y evitar llevar conservadoras, a fin de favorecer el consumo en las cantinas de las instituciones locales.

Todo está preparado para que Aldea Santa Rosa viva una jornada festiva, comunitaria y con fuerte acompañamiento regional, en un nuevo aniversario que busca fortalecer los vínculos y promover el crecimiento local.