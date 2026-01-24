Verano en Entre Ríos
Aldea San Juan celebrará este sábado la 14° Fiesta Zonal de la Cerveza
Este sábado 24 de enero, la localidad de Aldea San Juan será sede de una nueva edición de la Fiesta Zonal de la Cerveza, que llega a su 14° edición consolidada como uno de los eventos más esperados del calendario festivo de la región.
La celebración propone una noche de música, gastronomía y tradición, con una fuerte impronta de las raíces alemanas que identifican a la comunidad. Año tras año, la fiesta convoca a vecinos de la localidad y de zonas cercanas, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro para compartir en familia o con amigos.
Grilla artística
El escenario contará con la participación de destacados artistas del género tradicional y popular:
- Bandita Edelweiss
- Maravillas Alemanas
- Los Amigos de la Música
- Jorge Gregorutti – “El Grego”
La música típica y el clima festivo acompañarán una noche pensada para disfrutar al aire libre y celebrar las tradiciones culturales de la región.
Entradas y servicios
La entrada general tendrá un valor de $10.000, y desde la organización se recomienda llevar sillones para mayor comodidad. Además, habrá servicio de cantina, con choripanes, comidas típicas y cerveza bien fría, uno de los principales atractivos del evento.
Con una propuesta que combina música, sabores tradicionales y un ambiente familiar, la Fiesta Zonal de la Cerveza de Aldea San Juan se prepara para vivir otra noche inolvidable y seguir afianzándose como un clásico zonal del verano.