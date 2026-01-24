Este sábado 24 de enero, la localidad de Aldea San Juan será sede de una nueva edición de la Fiesta Zonal de la Cerveza, que llega a su 14° edición consolidada como uno de los eventos más esperados del calendario festivo de la región.

La celebración propone una noche de música, gastronomía y tradición, con una fuerte impronta de las raíces alemanas que identifican a la comunidad. Año tras año, la fiesta convoca a vecinos de la localidad y de zonas cercanas, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro para compartir en familia o con amigos.

Grilla artística

El escenario contará con la participación de destacados artistas del género tradicional y popular:

Bandita Edelweiss

Maravillas Alemanas

Los Amigos de la Música

Jorge Gregorutti – “El Grego”

La música típica y el clima festivo acompañarán una noche pensada para disfrutar al aire libre y celebrar las tradiciones culturales de la región.

Entradas y servicios

La entrada general tendrá un valor de $10.000, y desde la organización se recomienda llevar sillones para mayor comodidad. Además, habrá servicio de cantina, con choripanes, comidas típicas y cerveza bien fría, uno de los principales atractivos del evento.

Con una propuesta que combina música, sabores tradicionales y un ambiente familiar, la Fiesta Zonal de la Cerveza de Aldea San Juan se prepara para vivir otra noche inolvidable y seguir afianzándose como un clásico zonal del verano.