Sociedad
Aldea Protestante: Convocan a vecinos a idear reglas de convivencia comunitaria
Aldea Protestante (Paralelo 32).- El Poder Ejecutivo que preside Duilio Herbel de la Comuna de Aldea Protestante convoca a los vecinos a presentar propuestas e ideas para que luego en Concejo Comunal se dicten las ordenanzas de convivencia en la aldea.
Explicaron que a partir de la transformación jurídica de Junta de Gobierno a Comuna, y que es potestad a partir de ese momento el dictado de ordenanzas para reglamentar la vida institucional en el pueblo, donde los habitantes deben respetarse entre ellos, cumpliendo deberes y obligaciones y haciendo respetar sus derechos, es que se lleva a cabo la convocatoria.
El objetivo es que los vecinos interesados pueden presentar ideas y propuestas sobre temas a reglamentar para cumplimentar una convivencia tranquila, para que luego el Concejo Comunal dicte las respectivas ordenanzas.
Los temas a considerar son limpieza de frentes y baldíos, olores nauseabundos, velocidad de tránsito, ruidos molestos, desechos a la vía pública de líquidos, cuidado de animales a corral y las respectivas sanciones a cada infracción.
El plazo de presentación es de 40 días corridos a partir del 8 de enero y el lugar de presentación la sede de la Comuna, calle San Martín 767, de lunes a viernes de 8.00 a 12.00.
La presentación debe ser por escrito, con letra legible y con los datos del autor.