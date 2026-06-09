Aldea Protestante (Paralelo 32).- El Poder Ejecutivo que preside Duilio Herbel de la Comuna de Aldea Protestante convoca a los vecinos a presentar propuestas e ideas para que luego en Concejo Comunal se dicten las ordenanzas de convivencia en la aldea.

Explicaron que a partir de la transformación jurídica de Junta de Gobierno a Comuna, y que es potestad a partir de ese momento el dictado de ordenanzas para reglamentar la vida institucional en el pueblo, donde los habitantes deben respetarse entre ellos, cumpliendo deberes y obligaciones y haciendo respetar sus derechos, es que se lleva a cabo la convocatoria.

El objetivo es que los vecinos interesados pueden presentar ideas y propuestas sobre temas a reglamentar para cumplimentar una convivencia tranquila, para que luego el Concejo Comunal dicte las respectivas ordenanzas.

Los temas a considerar son limpieza de frentes y baldíos, olores nauseabundos, velocidad de tránsito, ruidos molestos, desechos a la vía pública de líquidos, cuidado de animales a corral y las respectivas sanciones a cada infracción.

El plazo de presentación es de 40 días corridos a partir del 8 de enero y el lugar de presentación la sede de la Comuna, calle San Martín 767, de lunes a viernes de 8.00 a 12.00.

La presentación debe ser por escrito, con letra legible y con los datos del autor.