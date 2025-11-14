Faltan pocos días para la ceremonia oficial del certamen Miss Universo 2025 en Tailandia. Aldana Masset, de 25 años y oriunda de Valle María, es una de las 130 candidatas que viajaron para competir por el título, aunque sólo 30 serán seleccionadas para la gala principal del 21 de noviembre. La elección previa se realizará el 19.

A poco más de una semana de haber arrancado con el calendario del famoso concurso, reconocidos missólogos (expertos en concursos de belleza que analizan de manera profesional, pronostican ganadoras y preparan a las candidatas) empezaron a evaluar a las concursantes y brindar sus primeras conclusiones. Y coinciden en posicionar a Aldana entre las grandes favoritas, dentro de un Top 5.

Masset fue coronada Miss Universo Argentina en mayo de este año. Su nombre ya era conocido: en 2022 fue parte del grupo Agapornis, donde se desempeñó como vocalista tras el paso de Melina Lezcano.

Actualmente es asesora de imagen y reside en Belo Horizonte, Brasil, acompañando a su pareja, el futbolista Fausto Vera, quien se desempeña en Atlético Mineiro.

Aldana ya había participado en 2019, aunque en aquel momento no obtuvo el título. Esta vez, logró imponerse en la instancia final a la representante de La Pampa, Julieta Ricardez.

Según explicaron los expertos, es una de las grandes candidatas. Es que además de la belleza, solo algunas –entre ellas Aldana- parecen tener la soltura y manejo del escenario que busca el jurado en Miss Universo. Las expectativas son altas. ¿Será de Valle María la chica más linda del mundo?