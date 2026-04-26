Uno de los puntos centrales del análisis fue la necesidad de recuperar la infraestructura vial entrerriana. En ese sentido, Balla remarcó que el estado de las rutas constituye un factor clave para el crecimiento productivo. “Es un vector de desarrollo fundamental”, afirmó, al tiempo que valoró la predisposición del gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, para avanzar en sistemas de peajes y concesiones que permitan la participación del sector privado.

Según explicó, este esquema posibilitaría que empresas inviertan en obras y recuperen el capital a través de la demanda, una alternativa necesaria frente a las limitaciones presupuestarias del Estado para financiar infraestructura.

Obras estratégicas y financiamiento internacional

Balla también hizo hincapié en la importancia del acceso al crédito internacional para concretar proyectos de gran envergadura. Entre ellos, mencionó la posibilidad de desarrollar una nueva autovía con trazas más rectas que reduzcan significativamente los tiempos de viaje entre Paraná y Buenos Aires, lo que permitiría disminuir los costos logísticos en torno a un 30%.

No obstante, advirtió que este tipo de iniciativas requiere de condiciones macroeconómicas estables: equilibrio fiscal, bajo riesgo país y reglas claras que faciliten el financiamiento externo. En ese marco, insistió en que la infraestructura debe convertirse en una política de Estado para evitar demoras históricas como las registradas en la Ruta Nacional 18.

Educación vinculada a la producción

Desde el espacio Entre Ríos 2050, el empresario destacó además el trabajo en el ámbito educativo, orientado a vincular la formación académica con las necesidades productivas de cada región.

El objetivo, explicó, es que escuelas técnicas y universidades formen perfiles acordes a la demanda laboral real. Como ejemplo, mencionó experiencias en la zona de Conscripto Bernardi, donde la capacitación vinculada al sector avícola ha mostrado resultados positivos.

Un escenario económico desigual

En relación a la coyuntura actual, Balla describió un contexto de enfriamiento económico que impacta en el consumo y en la actividad de las pequeñas y medianas empresas. “Hoy vemos una economía en ‘K’”, señaló, al explicar que mientras sectores como la energía, la minería y el agro muestran crecimiento, otros como la industria, el comercio y los servicios atraviesan una caída.

Particularmente en ciudades como Paraná, donde estos sectores concentran gran parte del empleo, el impacto resulta significativo. A pesar de ello, destacó el esfuerzo de las pymes por sostener los puestos de trabajo, muchas veces impulsadas por el vínculo directo con sus empleados.

Mirada a largo plazo

Finalmente, Balla comparó el proceso económico argentino con experiencias de países como Brasil y Perú, señalando que la estabilización macroeconómica suele ser un camino prolongado que exige constancia.

Su análisis dejó un mensaje claro: el desarrollo de Entre Ríos dependerá de una combinación de inversión en infraestructura, articulación entre educación y producción, y un marco económico estable que permita planificar a futuro.