El director general de Policía Científica, Ricardo Galliusi, y el director de Seguridad Vial de Entre Ríos, Diego Passarello, coincidieron en calificar la cifra como “alarmante”. Según explicaron, el análisis estadístico de los datos oficiales muestra que durante este enero hubo menos intervenciones de la Policía Científica —organismo que actúa ante fallecimientos o lesionados graves— en comparación con el mismo período de años anteriores. Sin embargo, el número de víctimas fatales es mayor debido a tres siniestros viales con víctimas múltiples, que concentraron más de la mitad de las muertes registradas.

Trece fallecimientos en solo tres choques

Uno de los episodios más graves ocurrió el 2 de enero en la Ruta Nacional 136, que une Gualeguaychú con Fray Bentos. El siniestro se produjo durante la mañana, a la altura del kilómetro 28 del lado entrerriano, y dejó tres personas fallecidas. Las víctimas fueron una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre argentino, oriundo de Rosario. La esposa del conductor, que se encontraba embarazada, resultó gravemente herida y falleció días después en el Hospital Centenario de Gualeguaychú a causa de las lesiones sufridas en el impacto.

Otro hecho de extrema gravedad se registró el 4 de enero en la Ruta Provincial 20, a la altura de Gilbert, departamento Gualeguaychú. El choque tuvo un desenlace fatal con cinco víctimas. Con el correr de los días se confirmó el fallecimiento de la última sobreviviente, Elina Gay Barreto, quien murió el viernes 24, pocas horas después de su compañera de viaje Martina Michel Moyano, fallecida el martes por la noche. A ellas se suman las muertes de Jonathan Morh, de 19 años, y de dos mujeres oriundas de Villa Elisa: Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79.

El tercer siniestro múltiple ocurrió el 5 de enero en Chajarí, sobre la Autovía Nacional 14. Una familia que viajaba desde General Roca (Río Negro) hacia Misiones para vacacionar volcó en el acceso a la ciudad, cuando la Volkswagen Suran en la que se trasladaban se incendió tras el despiste. En el lugar, Bomberos Voluntarios hallaron los cuerpos calcinados de Nora del Carmen Techeira (44), sus hijas Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17), y su hermano David Techeira (30). Dos días más tarde, Astrid Martínez, melliza de Omaira, falleció en el Hospital San Martín de Paraná tras sufrir quemaduras en el 95% de su cuerpo.

Preocupación y llamado a la prevención

Desde las áreas de Seguridad Vial y Policía Científica remarcaron que, si bien el número total de siniestros graves no fue superior al de otros eneros, la gravedad de los accidentes y la cantidad de víctimas por hecho explican el alto número de fallecidos en tan corto período.

Las autoridades insistieron en la necesidad de reforzar la prevención, el control y la concientización en rutas y caminos de la provincia, especialmente durante la temporada de verano, cuando se incrementa el flujo vehicular por las vacaciones. El inicio de 2026 deja así un saldo trágico que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad vial en Entre Ríos.