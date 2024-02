Crespo- Para solventar gastos de viajes a Buenos Aires y a beneficio de la beba Alarís, que deberá ser sometida a cirugía del corazón al nacer, en el Sanatorio Güemes, se está ofreciendo en Crespo y otros lugares de la zona un bono contribución. Tiene un valor de $1.000 y sortea el 14 de febrero por Lotería Nacional Nocturna.

Araceli Lichtenwald, mamá de la pequeña que nacerá en pocas semanas, explicó a Paralelo 32 que “Es más complejo que sólo la cirugía que deben realizarle a Alarís. Yo tengo diabetes tipo 1. En la ecografía de la semana 26 que se les realiza a los bebés para observar su corazón se detectó que tiene contraposición de las venas principales, están al revés. Dentro de la panza eso no afecta, porque cuando estamos en el vientre tenemos dos venas más que hacen que la función del corazón sea como cuando nacemos. Pero al nacer esas dos venas de más se cierran y por lo tanto sí o sí debe someterse a una cirugía cuando nazca, para acomodarlas. Si no Alarís solo tendría días de vida”.

La valiente madre destacó a este medio que, “Acá en Entre Ríos no se hacen ese tipo de cirugías, por lo que fuimos derivados a Buenos Aires. Si bien la mutual nos cubre un 70%, el otro 30% debemos abonarlo nosotros, me lo descontarán del recibo de sueldo. Y lo mismo nos sucede con los viajes que ya empezamos a realizar. Una vez que se realicen todos, después de que pase esto y si sale todo bien, tengo que presentar los pasajes o ticket de remís para que puedan darme un porcentaje, todo por reintegro”.

“Más que nada por eso es la decisión de ofrecer los bonos, para poder cubrir esos viajes. Los pasajes valen 35 mil pesos y voy con mi marido. Además, me detectaron acretismo placentario, algo que complica un poquito más las cosas, porque hay que programar una cesárea tratando de que Alarís no sea tan prematura, pero yo no llego tan a término, puesto que la cirugía para sacarme el útero que deben realizarme es compleja. Hay todo un equipo médico que debe organizarse”, agregó.

Detalles

Araceli comentó a nuestro cronista que, “Nuestra familia está compuesta por mi marido Leandro y mis dos nenes, uno de 4 años (Saustín) y el otro de 2 años (Lían)”. Nosotros alquilamos Crespo y mi marido hace un año se largó independientemente en lo que refiere a trabajo, para poner un taller mecánico, por lo que también alquila un galpón. En Crespo me programaron la cesárea para el 8 de marzo, a las 38 semanas, pero con esto nuevo que salió de la placenta quizás sea antes, para fines de febrero. Hay que ver lo que me dicen la próxima semana, cuando vaya al control, seguramente allí definirán”.

En relación a la ayuda de la comunidad, dijo que “La verdad es que son muy solidarios. Es la primera vez que me toca hacer esto, pero lo tuvimos que hacer porque los gastos son muchos y no nos alcanza. No teníamos otra opción. Estamos agradecidos por la solidaridad de todos, desde amistades que se han ofrecido a vender, ya que yo mucho no puedo andar, solo lo justo y necesario. Me manejo solo por redes sociales para las ventas”.

Premios

1. 1 lechón (Julián B.) + 1 licor de chocolate (A.G.)

2. 1 parrillada p/2 personas + papas fritas (Parrilla Los Amigos)

3. 1 cajón pata muslo de 10 kg (Cristian L.)

4. 1 vino (Axel M.) 1 combo productos de limpieza (MentoLimp)

5. 1 kg de milanesas (Nuestro Pollo)

6. 1 obsequio de Kiosco La Kantina

7. 1 kg de pamplona (Nuestro Pollo)

8. 1 hamburguesa completa c/papas fritas (Mr. Patatoe)

9. 1 kg de brochete (Nuestro Pollo)

10. 1 combo de pastas (V.S.) + obsequio de Angie García

11. 1 hamburguesa completa c/papas fritas (Mr. Patatoe)

12. 1 kit de productos Natura (Nadia Erhardt) + obsequio de Velastideba

13. torta rusa (V.S.) + obsequio de Angie García

14. 1 tinicu de azúcar quemada + 1 pre pizza (Jazmín Ramos)

15. 1 doc. de pastelitos (V.S.) + obsequio Angie García

16. 1 tinicu de azúcar quemada + 1 pre pizza (Jazmín Ramos)

17. 1 torta de yogurt (V.S.) + obsequio Angie García

18. 1 nutrición (Estefanía Paskebich) +1 kit de productos Gigot (Nadia Erhardt)

19. 1 obsequio de LLG Detalles

20. 1 obsequio de Mi Cable a Tierra + 1 kit de productos Violetta (Nadia Erhardt)