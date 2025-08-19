Este martes, la jornada en Entre Ríos está marcada por lluvias intensas y alertas meteorológicas que obligan a extremar precauciones. Sin embargo, en medio de la inestabilidad y los contratiempos que genera el mal tiempo, muchos vecinos encuentran refugio en las costumbres hogareñas: compartir unos mates, preparar tortas fritas o acercarse a la panadería del barrio para llevar pan y facturas recién horneadas.

En Crespo, la lluvia se transforma en una excusa perfecta para pasar por alguno de los comercios locales y disfrutar de la calidez del pan fresco. El aroma que se mezcla con la humedad del aire convierte la experiencia en algo reconfortante, una pausa en la rutina marcada por paraguas, botas y calles mojadas.

Estas son solo algunas opciones abiertas este martes en la ciudad:

Panadería Pan de Azúcar (en Moreno entre Sagemüller y Rivadavia / o en San Martín entre Alverdi y French)

Panadería La Familia (9 de Julio y Catamarca)

Panadería La Esperanza (Mitre 984)

Bollería San José (Buenos Aires 323)

Panadería Gamora (Ameghino y Los Constituyentes)

Panadería La Esmeralda (Av. Independencia 1929)

Panadería La Mejor Versión (en San Martín 1012 y además en Av. Independencia esq. 3 de Febrero)

Aroma Pan (en San Martín 1594 / o en Arnoldo Janssen 443)

Panadería Di Pietro (Falucho 1433)

Panadería El Milagro (Alem entre French y Berutti)

Panadería del Valle (San Martín 1385)

Dulce Delicia (25 de Mayo frente a plaza Sarmiento)

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes las advertencias por tormentas y abundantes precipitaciones en gran parte de la provincia, la vida cotidiana sigue su curso. La clave está en tomar las medidas necesarias para resguardarse, pero también en aprovechar la oportunidad para rescatar esos rituales que acompañan las jornadas lluviosas y que forman parte de la identidad entrerriana.