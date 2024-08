Crespo.- La docente jubilada Viviana Monzón acaba de publicar el libro ‘Un Camino de Resiliencia – Desde la oscuridad a la luz’ donde relata la niñez y adolescencia de una mujer que sufrió de abuso sexual y psicológico. “Es autobiográfico”, se sinceró en los primeros minutos de una extensa entrevista mantenida en la redacción de Paralelo 32.

– ¿Qué está contando en el libro?

-- Es la historia de mi vida, desde los nueve hasta los 15 años. Es una historia de disgregación familiar cuando se separaron mis padres. Al no poder sostenernos, mi papá nos dio a los cinco hermanos, cada uno con una historia diferente. Cada uno fue a parar a una familia diferente. Pero nos continuamos viendo toda la vida; somos muy unidos. A mí me tocó ir a un hogar de un hombre mayor, que vivía solo con un montón de chicas. Que trabajaban ahí… pero desde afuera no se veía nada, no se intuía nada. Yo viví eso que era mi ‘normalidad’, porque era mi casa. Con el tiempo tuve que sanar después toda esa cuestión. Volver a retomar, cuando te das cuenta. Cuando uno es chico sabe que algo no está bien en eso que está viviendo, pero no sabe qué.