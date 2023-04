Crespo.- El sábado 25 de marzo se celebró el Día del Niño por Nacer. Argentina fue el primer país que proclamó esta fecha, que coincide con la Fiesta de la Anunciación del Ángel a María. En sus inicios fue una fecha clave del calendario católico. Luego, en la Argentina, el Día del Niño por Nacer fue declarado en 1998 y su celebración comenzó un año más tarde.

Grávida

Entre las instituciones religiosas que abogan por los derechos del Niño por Nacer está la organización Grávida, dependiente de la Iglesia Católica. A partir de la sanción de la ley 27.610 que estableció la despenalización del aborto hasta la 14 semana de gestación y afirmó otras causales de interrupción del embarazo, como violación, peligro de vida para la madre o malformaciones en el feto, la situación cambió para instituciones como Grávida, que ahora deben atenerse a la nueva legislación existente.

Cristian Zapata, de 47 años, es el coordinador local de Grávida Crespo. En diálogo con Paralelo 32 explicó el trabajo de la institución. Tienen 7 u 8 voluntarios, que son personas con capacitación de Grávida; además, 6 o 7 colaboradores activos cercanos. Otro grupo más grande de personas apoya con actividades como hacer ropa para bebés. “Los colaboradores acompañan a las embarazadas y madres en riesgo social”, aclaró.

– ¿A qué llaman madres en riesgo social?

— Principalmente a quienes piden ayuda, en este momento, especialmente por problemas económicos, porque no tienen lo necesario para cubrir las necesidades de sus bebés.

– ¿Esto va más allá del riesgo de aborto?

— Exactamente. Si bien Grávida surgió en su momento para acompañar en el tema de evitar el aborto, últimamente empezó a recibir pedidos de madres que no podían sostenerse, que necesitaban ayuda económica o concreta de cosas, como ropas y ajuar de bebé. En nuestra comunidad no lo vemos tanto, pero filiales de Grávida de otras ciudades, cuentan que muchas veces llegan mamás que van a parir y pasan por Grávida primero para conseguir el ajuar.

El entrevistado aclaró que en Crespo también se dan situaciones parecidas. “Las mamás se comunican a nuestra línea y desde ahí se les pregunta qué necesitan. A partir de allí empezamos el acompañamiento, que suele ser una visita una vez al mes, para ver como llevan el embarazo, qué necesita. Si fue a hacerse los controles. Destacó que se trabaja con algunos profesionales “que nos ayudan como colaboradores, ginecólogos, psicólogos; y a veces hemos tenido que recurrir a abogados”.

– ¿Les llegan casos de violencia familiar o de género?

— Sí, nos llegan casos. Ahí aparece el asesoramiento legal. Incluso, suele pasar que la madre llame primero a Grávida y luego a la Policía. Y cuando llega la voluntaria se encuentra con una situación de violencia.

Trabajo en red

– ¿Tienen trabajo con Salud Pública o la Municipalidad?

— Desde que se aprobó la ley de despenalización de aborto, Grávida no tiene mucho contacto con Salud Pública. Pero, siempre se trabaja en red. Hay casos que no podemos manejar o la mamá necesita cierta ayuda del Estado, entonces tratamos de hacer el enlace entre la mamá y el Estado en lo que se necesite. Básicamente, el tema de riesgo es con el tema aborto, o el asistencial. Ahora, públicamente se nos están derivando más casos de riesgo asistencial por la situación económica, antes fueron más por riesgo de aborto. En la época de pandemia o pos pandemia, se ha comunicado gente que quedó embarazada y que no había pensado tener más hijos.

Pedidos de ayuda

– ¿Bajó la cantidad de contactos a Grávida desde la nueva ley de despenalización?

— A nivel nacional, bajó bastante el pedido de ayuda por riesgo de aborto y se incrementó el pedido de ayuda por riesgo social. En noviembre pasado, tuvimos una reunión del Consejo nacional, con todas las filiales del país. La mayoría de los centros dicen lo mismo. Si bien, aparecen algunos casos de riesgo de aborto, la mayoría es por riesgo social. Puntualmente, en Crespo, tenemos más casos de riesgo social que por aborto. Muchas veces, la gente piensa que Grávida está para ayudar con cosas, y no es así.

– Le molesta eso, como católico próvida.

— No, lo que decimos es que no queremos caer en hacer el trabajo de Cáritas, porque no somos Caritas. Un centro de Grávida está para acompañar a la mujer embarazada y no para proveer cosas. A veces, se nos piden cosas que no van con nuestra actividad. Un año nos pidieron útiles y elementos para comenzar las clases.

Sobre anticonceptivos, Zapata aclaró que se sigue la doctrina de la Iglesia con los métodos naturales de control del embarazo. “En un momento, gente del método Billings atendía una vez al mes. Es lo que ofrecemos”, dijo.

La doctrina y la realidad

– Siendo católico practicante, contrario al aborto legalizado, contrario a los métodos no naturales, ¡cómo se siente al chocar con la realidad de una sociedad que está parada en otra situación? ¿Cómo se llevan sus convicciones con esa realidad?

— Desde la teoría, cuando se ven situaciones uno tiende a condenar con el ‘dedito acusador’. Pero, una vez que estás en el barro, se puede entender que se usen métodos anticonceptivos, antes que seguir trayendo hijos porque la situación es muy difícil.

Reconoció que dentro de la jerarquía eclesiástica se están dando cuenta que la realidad supera al discurso. “El Papa dio un discurso donde planteó claramente que primero la Iglesia es para todos, después vendrá la parte moral y doctrinal. Pero la realidad es esto. Es como en su momento con el divorcio, que hubo una postura muy estricta en contra. Pero la realidad nos superó, hoy tenemos familias ensambladas y matrimonios que van a la iglesia. En la reunión de noviembre en Buenos Aires, un cura que trabaja mucho en villas, planteó su realidad, que no pasa por los hijos, sino por la violencia y las drogas. ‘La realidad la vemos bien de cerca y la palpamos en las villas. La vivimos ahí, no es algo que nos cuentan desde afuera’”, dijo Zapata.

Papá Francisco

“Más allá que hay líneas pro y anti Francisco, yo veo que el Papa no ‘la cuenta desde allá arriba’, sino desde lo que él vivió trabajando en Buenos Aires. En lo cotidiano conoce la situación y sabe cómo es. Es muy ‘estar en el barro’, conoce por qué es el tema de la droga, o la trata de personas. Si bien, no puede cambiar todo dentro de la Iglesia aunque sea el Papa. Pero va a abrirnos la mentalidad para comprender cosas que antes íbamos señalando con el ‘dedito acusador’”, destacó el entrevistado.

Contactos

Whatsapp: 343 5040612, Instagram: estoyembarazadacrespo; Facebook: estoyembarazada.

Denuncia en Santa Fe

– ¿Cambió mucho el panorama con la legalización del aborto?

— Primero, la gente se comunica al sistema de interrupción. A veces, nos llegan casos de riesgo de aborto porque alguien de la familia no está de acuerdo y se comunican con Grávida. Nos dan data para ver si podemos acompañar. No le ‘lavamos la cabeza a nadie’. Simplemente, les brindamos la información y que luego decida. Pero que esté bien informada sobre lo que va a hacer y lo que le puede pasar.

Hace unos meses apareció un caso en Santa Fe. Se denunció que Grávida Santa Fe retuvo a una menor embarazada que se había contactado con los servicios de IVE/ILE. Sobre este tema Zapata contestó: “Desde grávida Central nos dijeron que no diéramos ningún tipo de explicación hasta que ellos tuvieran toda la información. En Santa Fe, los medios pusieron que Grávida ‘se metió a sacar la nena’ y Grávida no se mete. No intervenimos si la gente no nos pide ayuda. Pero en este caso se contactó la mamá. El embarazo venía por parte del padrastro que la violaba y como que quería ‘borrar’ la evidencia. La mamá se comunicó con Grávida y ahí intervenimos. Si no, no obligamos a nadie. Como ella pidió ayuda y quería que su hija siguiera adelante con el embarazo, se intervino a través de Grávida. No se la secuestró, simplemente se le dio un lugar donde poder estar y que se le hicieran ciertos estudios y acompañamiento profesional”

Datos sobre aborto legal

A partir de los registros nacionales a dos años de aplicación de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los datos sobre aborto legal y voluntario, señalan los siguientes números:

• Entre enero y septiembre de 2022 las provincias informaron 59.267 interrupciones del embarazo, y fueron 73.487 en 2021.

• Desde enero de 2022 y hasta fines de septiembre del año pasado, en Entre Ríos se realizaron 1.389 interrupciones de embarazo.

• Se realizaron 187 asistencias técnicas a las provincias para resolver situaciones problemáticas.

• La línea 0800 222 3444 de Salud Sexual recibió, entre enero y octubre de 2022, 13.752 consultas, mientras que en todo el 2021 fueron 17.943.