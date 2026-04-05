Doctor en Ciencias Sociales, investigador del Conicet y director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Salvia expuso en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde ofreció una cátedra sobre pobreza y luego dialogó con el medio DOSos Florines.

Durante su análisis, el especialista identificó una serie de “cuellos de botella” que, según su visión, limitan la recuperación económica. Entre ellos, mencionó la falta de crédito, el elevado riesgo país y un consumo interno que continúa deprimido.

“El gobierno está entrampado; por no poder generar inversión, más empleo ni mejores salarios, baja el consumo y tampoco se fomenta el círculo virtuoso”, sostuvo.

Salvia explicó que la estrategia oficial de priorizar el equilibrio fiscal y la baja de la inflación tiene costos en el corto plazo, particularmente en términos de recesión y retracción de sectores productivos. En ese sentido, consideró que la administración nacional enfrenta un dilema complejo: estabilizar la macroeconomía sin profundizar el deterioro del mercado interno.

Asimismo, advirtió que la falta de confianza de los inversores —tanto locales como extranjeros— posterga el desarrollo de un clima de negocios favorable. Según estimó, ese escenario podría demorarse al menos hasta 2027.

Transición y falta de confianza

El sociólogo remarcó que, para consolidar el nuevo modelo, es necesario reducir aún más la inflación, bajar el riesgo país y acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones. Sin embargo, subrayó que la ausencia de crédito y la incertidumbre macroeconómica desalientan las inversiones.

“El inversor no ve que este modelo fomente el consumo interno, que es el primer mercado para cualquier empresa. Sin demanda, no hay incentivos para producir ni para instalarse”, explicó.

También señaló que, frente a la caída de la demanda, muchas empresas optan por importar productos más baratos en lugar de invertir en producción local, lo que impacta negativamente en el entramado industrial.

Empleo y fragmentación social

En materia laboral, Salvia alertó sobre un deterioro en la calidad del empleo. Según indicó, el modelo actual no apunta a la generación de trabajo formal y protegido, sino que favorece modalidades más precarias como el empleo informal o autónomo.

“El modelo da cabida a una parte de la población, pero deja a la otra mitad fuera del empleo de calidad”, afirmó.

En ese contexto, consideró que el país enfrenta un problema estructural: la necesidad de crear entre cuatro y cinco millones de empleos de calidad para sostener un desarrollo inclusivo, algo que —según su diagnóstico— no se vislumbra en el corto ni mediano plazo.

El rol de las provincias y la reforma tributaria

Por otra parte, el investigador reflexionó sobre el rol de las provincias en un escenario de ajuste fiscal. Planteó que los gobiernos subnacionales enfrentan una disyuntiva entre sostener el gasto social o impulsar la inversión pública.

En ese marco, cuestionó la dependencia del impuesto a los Ingresos Brutos, al que calificó como “distorsivo”, y propuso avanzar hacia una reforma tributaria integral.

Salvia manifestó su coincidencia con la implementación de un “Súper IVA” como alternativa para mejorar la recaudación y fomentar la inversión. “Es la mejor fórmula que tenemos para salir de esta trampa”, sostuvo.

Finalmente, el especialista remarcó que la economía argentina atraviesa un proceso de alta incertidumbre, en el que las definiciones políticas y económicas de los próximos años serán clave para determinar si la actual transición logra consolidarse en un modelo sostenible.