La provincia de Entre Ríos cerró agosto con precipitaciones récord, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El registro más significativo se dio en Paraná, donde cayeron 186,6 milímetros, la mayor marca en casi seis décadas y por encima de los 169,2 milímetros de 1967.

“Se trata de un registro que no se observaba en la ciudad desde hace casi 60 años”, confirmó el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de la provincia, Oscar Pintos.

Lluvias intensas en varias localidades

El fenómeno afectó a distintos departamentos:

En Victoria , entre sábado y domingo se midieron 108 milímetros en Rincón del Doll .

, entre sábado y domingo se midieron . En Paraná y alrededores , alrededor de 80 milímetros .

, alrededor de . En Nogoyá, la localidad de Lucas González registró 64 milímetros.

De acuerdo con los especialistas, la costa del río Paraná fue la más afectada, aunque el frente de tormentas se desplazó luego hacia la costa del río Uruguay.

Pronósticos y prevención

Para septiembre, el SMN prevé precipitaciones dentro de los valores normales para la época, tras un agosto que quedará registrado como uno de los más lluviosos de la historia reciente en la provincia.

Pintos destacó la importancia del monitoreo técnico de estos eventos: “Desde la Dirección llevamos adelante un seguimiento constante para contar con información precisa y actualizada. Esto es fundamental para anticipar situaciones de riesgo y resguardar la seguridad de los entrerrianos”.

El funcionario también subrayó que la provincia trabaja de forma articulada con el Instituto Nacional del Agua (INA) y el SMN, en un esquema de monitoreo hidroclimático continuo que permite proyectar escenarios y reforzar medidas de prevención.