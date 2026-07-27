La futbolista Agostina Holzheier sumó un nuevo capítulo a su destacada carrera profesional al convertirse en refuerzo del Bay FC, equipo que compite en la National Women's Soccer League (NWSL), la principal liga de fútbol femenino de Estados Unidos.

La delantera nacida en Crespo llega al conjunto estadounidense luego de coronarse campeona del Torneo Apertura de la Primera División con Racing Club, donde fue una de las piezas importantes del plantel durante la temporada.

Con su incorporación, Holzheier volverá a afrontar un desafío internacional en una de las ligas más competitivas del mundo, aportando su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva a un equipo que busca mejorar su rendimiento en el campeonato.

Actualmente, el Bay FC atraviesa una campaña irregular y ocupa el 14º puesto de la tabla con 18 puntos, producto de cinco victorias, siete empates y tres derrotas, por lo que apuesta a reforzar su ataque de cara a la segunda parte de la temporada.

De Crespo al fútbol internacional

La carrera de Agostina comenzó en Club Unión de Crespo, donde dio sus primeros pasos antes de iniciar un camino que la llevó a consolidarse en el fútbol profesional.

Posteriormente vistió las camisetas de River Plate, Grêmio de Brasil y Racing Club, acumulando experiencia tanto en el ámbito nacional como internacional.

En su nuevo destino tendrá además una compañera de jerarquía: compartirá plantel con Aldana Cometti, capitana de la Selección Argentina y una de las referentes del fútbol femenino nacional.

Con este nuevo paso, la futbolista crespense continúa proyectando su carrera en el exterior y se suma a la creciente lista de jugadoras argentinas que representan al país en las principales ligas del mundo.