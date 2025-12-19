Agostina Holzheier continuará defendiendo los colores de Racing Club. La institución de Avellaneda confirmó la renovación del vínculo de la delantera del primer equipo femenino, quien además integra la Selección Argentina, y permanecerá en La Academia hasta diciembre de 2026.

La continuidad de la atacante representa una noticia destacada para el fútbol femenino de Racing, que apuesta a consolidar su plantel con jugadoras de proyección y experiencia a nivel nacional e internacional. Holzheier se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema del equipo, aportando velocidad, potencia ofensiva y capacidad goleadora.

Desde su llegada al club, la futbolista mostró un crecimiento sostenido y un fuerte compromiso con el proyecto deportivo, lo que la llevó a ganarse un lugar tanto en el primer equipo como en las convocatorias de la Selección Argentina. Su renovación refuerza la intención de Racing de seguir siendo protagonista en las competencias oficiales y de fortalecer el desarrollo del fútbol femenino.