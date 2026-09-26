El 213° Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) resolvió este viernes rechazar por unanimidad la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de la paritaria docente.

La decisión fue adoptada en Paraná luego de analizar los mandatos surgidos de las asambleas realizadas en las escuelas de los distintos departamentos de la provincia.

Qué ofreció el Gobierno

La propuesta oficial contemplaba aumentos remunerativos del 3,5% en septiembre, 1,5% en noviembre y 2% en diciembre. Además, establecía una actualización de la base de cálculo al mes inmediato anterior en cada período en el que se aplicara el incremento.

Desde el Gobierno provincial se había señalado que el esquema representaba una recomposición acumulada superior al 7% y que otorgaba previsibilidad salarial hasta fin de año.

La propuesta había sido presentada durante la audiencia paritaria del martes 22 de septiembre y trasladada por AGMER a sus asambleas para su evaluación.

El gremio pidió una nueva recomposición

Tras el debate, AGMER consideró que la oferta resulta insuficiente frente a la evolución de los precios y al deterioro que, según el sindicato, acumularon los salarios docentes.

La organización reclamó al Ejecutivo provincial una nueva propuesta que permita una recomposición por encima de la inflación, tomando como referencia los haberes de diciembre de 2025.

El planteo mantiene el eje de la posición que AGMER había expresado al recibir la oferta, cuando sus representantes paritarios señalaron que los salarios se encontraban retrasados respecto del proceso inflacionario.

Continúa el plan de lucha

El Congreso resolvió además dar continuidad al plan de lucha y facultó a la Comisión Directiva Central para definir las acciones gremiales que considere necesarias en caso de que no haya una nueva propuesta salarial.

Por el momento, AGMER no estableció fechas ni modalidades para eventuales paros o movilizaciones.

La definición deja abierta una nueva instancia de negociación entre el gremio y el Ejecutivo provincial, en el marco de la paritaria docente.