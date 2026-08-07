El Congreso Extraordinario de AGMER, reunido este jueves en la ciudad de La Paz, resolvió profundizar el plan de lucha docente y facultó a la Comisión Directiva Central (CDC) a definir y ejecutar las medidas de acción gremial que considere necesarias para reclamar una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales.

La decisión se adoptó luego de que el Gobierno de Entre Ríos dispusiera por decreto el pago de la última propuesta salarial, rechazada previamente por los sindicatos, lo que, según el gremio, interrumpió el proceso de negociación paritaria.

Reclamo por salarios y condiciones laborales

Entre las principales resoluciones aprobadas, el Congreso exigió una convocatoria urgente a la paritaria salarial y ratificó los planteos realizados en la primera sesión del cuerpo, desarrollada el 23 de febrero de este año.

Asimismo, los congresales resolvieron profundizar el plan de lucha en defensa de la recuperación del salario docente, las condiciones laborales, edilicias y de salud, además de reclamar un mayor financiamiento educativo y un sistema de comedores escolares acorde con la situación social que atraviesa la provincia.

Rechazo a la reforma previsional

Otro de los puntos centrales fue el rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial, al considerar que representa un retroceso para trabajadores activos y jubilados.

En ese marco, el Congreso ratificó su respaldo al proyecto de fondo fiduciario elaborado por la Multisectorial en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (CJyPER), al entender que constituye una herramienta redistributiva para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional.

Cuestionamientos a Teknofood

Dentro del pliego de reivindicaciones, AGMER solicitó la suspensión inmediata del Decreto 852/26, mediante el cual el Ejecutivo adjudicó a la empresa Teknofood la provisión de alimentos para los comedores escolares.

El gremio expresó su rechazo a la incorporación de alimentos ultraprocesados en el sistema alimentario escolar y reclamó un modelo que garantice una alimentación saludable para los estudiantes.

Críticas al Gobierno provincial

Durante la sesión también se repudió lo que el sindicato calificó como un "discurso falaz" del gobernador al sostener que los salarios iniciales docentes se encuentran por encima de la inflación.

Además, el Congreso aprobó una resolución de repudio a la represión ocurrida frente al Congreso de la Nación durante una manifestación vinculada a la defensa de la soberanía y de la Ley de Tierras.

Con estas definiciones, AGMER dejó abierta la posibilidad de avanzar con nuevas medidas gremiales en las próximas semanas, mientras insiste en la necesidad de que el Gobierno provincial retome el diálogo paritario para discutir salarios y las principales demandas del sector educativo.