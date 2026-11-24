La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) cuestionó el cierre de la discusión salarial docente, formalizado por la Secretaría de Trabajo el viernes 20 de noviembre, y denunció que el Gobierno provincial volvió a dar por agotada la negociación sin alcanzar un acuerdo con los sindicatos.

La organización calificó la decisión como un “nuevo vaciamiento del ámbito paritario” y señaló que es la quinta vez durante el año que el Ejecutivo liquida incrementos salariales de manera unilateral.

El conflicto se profundizó luego de la audiencia paritaria del viernes 13 de noviembre, cuando los cuatro sindicatos docentes rechazaron la propuesta oficial y solicitaron la aplicación del artículo 16 de la Ley Provincial 9624 de Convenciones Colectivas de Trabajo. Esa disposición establece un plazo de cinco días para convocar a una nueva reunión.

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El cierre de la negociación y el reclamo sindical

El lunes 16, el Gobierno anunció que otorgaría el incremento salarial por decreto y comunicó el cierre de la discusión.

Agmer tenía previsto concurrir a la audiencia convocada para el viernes 20, debido a que en la presentación inicial del Consejo General de Educación (CGE) ante la Secretaría de Trabajo no se informaba el final de la negociación, sino que se indicaba que “la negociación salarial continúa”.

Sin embargo, dos horas antes del horario previsto para el encuentro, el sindicato recibió una notificación de la cartera laboral sobre un nuevo escrito del Gobierno en el que se daban por agotadas las instancias de acuerdo.

Tras esa comunicación, Agmer confirmó el paro de 48 horas y ratificó su reclamo por una recomposición salarial para los trabajadores activos y jubilados.

“La recomposición salarial sigue siendo una necesidad y una demanda irrenunciable”, sostuvo la entidad gremial.

AMET también confirmó las dos jornadas de paro

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) también convocó a las dos jornadas de huelga y sumó otros planteos a sus reclamos.

El sindicato de docentes técnicos exigió el funcionamiento pleno de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), con el objetivo de garantizar las prestaciones a sus afiliados y el uso efectivo de los aportes realizados por los trabajadores.

Además, manifestó su rechazo a la nueva Ley de Jubilaciones, al advertir sobre el deterioro salarial y previsional que, según su postura, implicaría la normativa.

De esta manera, Agmer y AMET ratificaron sus medidas de fuerza en un escenario de conflicto con el Gobierno provincial por la política salarial y otros aspectos vinculados con las condiciones laborales y previsionales de los docentes.